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Три человека погибли при взрыве в Усть-Луге Ленинградской области

Три человека погибли при взрыве в Усть-Луге Ленинградской области. Об этом 12 июня сообщил источник «Известий».

Источник: РИА "Новости"

ЧП произошло утром в квартале Ленрыба посёлка Усть-Луга Кингисеппского района. По предварительным данным, во время испытания трубы произошла разгерметизация, после чего прогремел взрыв.

В результате происшествия пострадали восемь человек. Трое из них погибли.

В результате взрыва газового баллона на территории пожарной части города Пушкино Московской области 4 июня один человек погиб и один пострадал. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).