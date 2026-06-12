Три человека погибли при взрыве в Усть-Луге Ленинградской области

ЧП произошло утром в квартале Ленрыба посёлка Усть-Луга Кингисеппского района. По предварительным данным, во время испытания трубы произошла разгерметизация, после чего прогремел взрыв.
В результате происшествия пострадали восемь человек. Трое из них погибли.
В результате взрыва газового баллона на территории пожарной части города Пушкино Московской области 4 июня один человек погиб и один пострадал. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).