В Тольятти БПЛА повредили промышленное предприятие

«В результате падения БПЛА зафиксированы повреждения на одном промышленном объекте. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», — заявил Сухих.
Глава города призвал жителей сохранять спокойствие и бдительность, а также напомнил о запрете на съемку и публикацию кадров последствий ударов Вооруженных сил Украины.
Как сообщается, за минувшую ночь силы ПВО сбили 231 украинский беспилотник над российскими регионами. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, а также над Крымом, Татарстаном и акваторией Азовского моря.