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В доме экс-министра госбезопасности ДНР Пинчука в Новой Москве произошел взрыв

Посылку со взрывчаткой принес курьер маркетплейса.

Экс-министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука пытались взорвать в Новой Москве. ЧП произошло в доме бывшего силовика. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

Известно, что посылку полковнику доставил курьер маркетплейса. После этого произошел взрыв. К счастью, сам Андрей Пинчук хоть и пострадал, но сумел спастись. Сейчас угрозы его жизни нет.

«В Новой Москве в поселке Щапово курьер принес посылку бывшему министру госбезопасности ДНР Андрею Пинчуку, после чего произошел взрыв», — прокомментировал ЧП собеседник агентства.

В результате детонации в доме выбиты окна и двери. На месте происшествия работают правоохранители.

Андрей Пинчук — полковник запаса. Он был первым главой Министерства госбезопасности, одним из первых командиров добровольческого отряда БАРС-13, а также занимал должность исполнительного директора Союза добровольцев Донбасса. Герой ДНР.

Били целенаправленно, в человека: Что известно о покушении на героя ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве.

Ранее KP.RU писал, что 9 июня на муниципальной парковке в Москве взорвался автомобиль, принадлежащий сотруднику оборонного предприятия. Следователи установили, что девушка-подросток, следуя указаниям неизвестных, извлекла тайник со взрывчаткой. Далее она передала ее своему ровеснику-парню, который смонтировал взрывное устройство вместе с GPS-трекером на машину. Благодаря своевременным действиям силовиков, обошлось без пострадавших.