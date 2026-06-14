Три человека погибли в ДТП в Тихорецком районе Кубани

ДТП случилось на автодороге «г. Тихорецк — с. Белая Глина — граница Ростовской области». По предварительным данным, 21-летний житель Новосибирской области на автомобиле «Хонда Домани» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с машиной «Митсубиси Кантер».