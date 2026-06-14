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Три человека погибли в ДТП в Тихорецком районе Кубани

Авария с тремя погибшими произошла 13 июня в Тихорецком районе, сообщает полиция Кубани.

Источник: Коммерсантъ

ДТП случилось на автодороге «г. Тихорецк — с. Белая Глина — граница Ростовской области». По предварительным данным, 21-летний житель Новосибирской области на автомобиле «Хонда Домани» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с машиной «Митсубиси Кантер».

Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте аварии. Позже от полученных травм в больнице умер пассажир машины «Хонда» 2007 года рождения, 22-летнему пассажиру автомобиля «Митсубиси» оказали медицинскую помощь после ДТП.