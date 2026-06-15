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В Киеве прогремели мощные взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве, Днепропетровске, Николаеве и Харькове прогремели взрывы.

Источник: Аргументы и факты

В столице Украины прогремели мощные взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает издание «Страна».

«Мощные взрывы в Киеве», — отмечается в публикации.

Кроме того, ранее поступили сообщения о взрывах, произошедших в других крупных городах, включая Днепропетровск, Николаев и Харьков.

Согласно онлайн-карте, размещённой на официальном сайте министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время воздушная тревога объявлена на значительной территории страны, за исключением некоторых западных регионов и Одесской области.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по энергетическим и транспортным объектам, используемым ВСУ.