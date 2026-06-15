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В Херсонской области два моста повреждены в результате атаки БПЛА

Мост у полуострова Чонгар был поврежден в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в «Максе». Движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» было приостановлено.

Мост у полуострова Чонгар был поврежден в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в «Максе». Движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» было приостановлено.

По информации главы региона, удары также наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему было перекрыто.

«Сохраняется дроновая опасность, поэтому специалисты приступят к оценке степени повреждений сразу после разрешения оперативных служб», — добавил господин Сальдо.

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