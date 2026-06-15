Росимущество добилось запрета на работу сети отелей Marton в Краснодаре

Как следует из определения суда, с которым ознакомился «Ъ-Кубань», Росимущество требовало обязать ответчиков освободить нежилые помещения и взыскать плату за фактическое пользование. В рамках обеспечительных мер суд запретил Андрею Марченко и Ольге Тимофеенко, а также иным лицам использовать 16 объектов недвижимости и вести в них коммерческую деятельность. Речь идет об объектах гостиничной сети Marton в Краснодаре, включая отели «Мартон Пашковский», «Мартон Лидер», «Мартон Лидер 3» и «Мартон Амиго». Кроме того, наложен арест на денежные средства и имущество ответчиков в пределах 118,5 млн руб.