Пятеро пострадавших при взрыве газа в Самаре остаются в больницах

Состояние пяти человек, пострадавших при пожаре в жилом доме в Самаре, оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
Всего в результате инцидента пострадали 12 человек, пятеро из них были госпитализированы.
ЧП произошло вечером 14 июня в пятиэтажном доме на улице 22 Партсъезда в Советском районе. В здании произошел взрыв бытового газа, после чего начался пожар, охвативший несколько квартир. По последним данным, жертвами происшествия стали два человека.
Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). На месте происшествия продолжают работу эксперты и следователи, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.