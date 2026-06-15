Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятеро пострадавших при взрыве газа в Самаре остаются в больницах

Вечером 14 июня в Советском районе Самары произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. Пожар охватил несколько квартир, пострадали 12 человек, двое погибли. Пятеро госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, на месте работают эксперты и следователи.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Состояние пяти человек, пострадавших при пожаре в жилом доме в Самаре, оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Всего в результате инцидента пострадали 12 человек, пятеро из них были госпитализированы.

ЧП произошло вечером 14 июня в пятиэтажном доме на улице 22 Партсъезда в Советском районе. В здании произошел взрыв бытового газа, после чего начался пожар, охвативший несколько квартир. По последним данным, жертвами происшествия стали два человека.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). На месте происшествия продолжают работу эксперты и следователи, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.