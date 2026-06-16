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Работник погиб после ДТП с БелАЗом на угольном разрезе Приморья

В Приморском крае прокуратура организовала контроль за расследованием несчастного случая на территории угольного разреза в Пожарском муниципальном округе, где в результате столкновения техники погиб человек. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру региона.

Источник: ДЕЙТА

По предварительным данным, происшествие произошло 12 июня во время проведения производственных работ. Как считают правоохранительные органы, водитель карьерного самосвала БелАЗ начал движение, не убедившись в безопасности маневра, после чего допустил столкновение с автомобилем УАЗ Пикап, в котором находились сотрудники ремонтной бригады.

Удар оказался смертельным для одного из находившихся в легковом автомобиле работников. Пассажир получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия до прибытия медиков. Водитель УАЗа выжил и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

После случившегося надзорное ведомство инициировало проверочные мероприятия. Прокуратура намерена установить, соблюдались ли на предприятии требования охраны труда, правила промышленной безопасности и порядок организации работ на опасном производственном объекте. Кроме того, под контролем ведомства находится расследование, которое проводит Государственная инспекция труда.

Специалистам предстоит определить причины произошедшего и установить, были ли допущены нарушения со стороны должностных лиц или работников предприятия. Параллельно правоохранительные органы проводят доследственную проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Обстоятельства и причины трагедии продолжают выясняться.