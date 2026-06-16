Работник погиб после ДТП с БелАЗом на угольном разрезе Приморья

В Приморском крае прокуратура организовала контроль за расследованием несчастного случая на территории угольного разреза в Пожарском муниципальном округе, где в результате столкновения техники погиб человек. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру региона.