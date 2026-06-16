В Чувашии объявляли ракетную опасность

ЧЕБОКСАРЫ, 16 июня. /ТАСС/. Режим ракетной опасности вводили в Чувашии. Об этом сообщило региональное министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в «Максе».
«Внимание, в Чувашской Республике объявлена ракетная опасность», — говорится в сообщении.
Позже в ведомстве сообщили об отмене ракетной опасности.
В новость внесены изменения (08:11 мск) — добавлена информация об отмене ракетной опасности.
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