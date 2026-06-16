В Самарской области объявляли ракетную опасность

САМАРА, 16 июня. /ТАСС/. Режим ракетной опасности объявлялся на территории Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале в «Максе».
«На территории Самарской области объявлен отбой “Ракетной опасности”, — проинформировал он.
В новость внесены изменения (07:40 мск) — сообщается об отмене ракетной опасности.
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