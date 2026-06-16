Собянин: Силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотника, которые направлялись к Москве. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Уничтожены еще два дрона, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.
В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.
Таким образом, на данный момент ПВО отразила уже 14 беспилотников.
Кроме того, пожар произошел на нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотников ВСУ. Никто не пострадал. К тушению возгорания было привлечено 32 человека и семь единиц техники. После атаки БПЛА временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.
Днем ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в результате удара беспилотника ВСУ по территории региона погибли три человека.