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Собянин: Силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотника, которые направлялись к Москве. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Средства противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотника, которые направлялись к Москве. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Уничтожены еще два дрона, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.

Таким образом, на данный момент ПВО отразила уже 14 беспилотников.

Кроме того, пожар произошел на нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотников ВСУ. Никто не пострадал. К тушению возгорания было привлечено 32 человека и семь единиц техники. После атаки БПЛА временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.

Днем ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в результате удара беспилотника ВСУ по территории региона погибли три человека.

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