Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае мужчина поджег дом с четырьмя детьми из-за ссоры с женой

В Красноярском крае мужчина поджег дом, где находились четверо его детей, после отказа жены возвращаться домой. Злоумышленник облил стену легковоспламеняющейся жидкостью и скрылся.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В Красноярском крае правоохранительные органы арестовали мужчину, который поджег собственный дом, зная, что внутри находятся четверо его малолетних детей. Трагедии удалось избежать благодаря бдительности случайного прохожего. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, супруги находились в гостях у родственников, где распивали спиртные напитки. Во время застолья женщина отказалась возвращаться домой, после чего разозлившийся мужчина ушел один. Добравшись до своего участка, он облил стену дома легковоспламеняющейся жидкостью, совершил поджог и скрылся.

Находившихся внутри четверых детей спас сосед, который проходил мимо и вовремя заметил возгорание. Никто из несовершеннолетних серьезно не пострадал.

Вскоре злоумышленник был задержан полицией. Известно, что подозреваемый нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности.