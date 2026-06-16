В Красноярском крае мужчина поджег дом с четырьмя детьми из-за ссоры с женой

По данным канала, супруги находились в гостях у родственников, где распивали спиртные напитки. Во время застолья женщина отказалась возвращаться домой, после чего разозлившийся мужчина ушел один. Добравшись до своего участка, он облил стену дома легковоспламеняющейся жидкостью, совершил поджог и скрылся.