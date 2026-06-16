В Красноярском крае мужчина поджег дом с четырьмя детьми из-за ссоры с женой

В Красноярском крае правоохранительные органы арестовали мужчину, который поджег собственный дом, зная, что внутри находятся четверо его малолетних детей. Трагедии удалось избежать благодаря бдительности случайного прохожего. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, супруги находились в гостях у родственников, где распивали спиртные напитки. Во время застолья женщина отказалась возвращаться домой, после чего разозлившийся мужчина ушел один. Добравшись до своего участка, он облил стену дома легковоспламеняющейся жидкостью, совершил поджог и скрылся.
Находившихся внутри четверых детей спас сосед, который проходил мимо и вовремя заметил возгорание. Никто из несовершеннолетних серьезно не пострадал.
Вскоре злоумышленник был задержан полицией. Известно, что подозреваемый нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности.