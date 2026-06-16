Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА сбили над Нижегородской областью днем 16 июня

В общей сложности за указанный промежуток времени сбили 151 БПЛА над территорией России.

Силы ПВО сбили БПЛА над территорией Нижегородской области 16 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

БПЛА перехватили в период с 7:00 до 14:00 дежурными средствами ПВО. Помимо Нижегородской области, украинские беспилотники самолетного типа сбили также над территориями Владимирской, Белгородской, Тульской, Краснодарского края, Смоленской, Брянской, Рязанской, Курской, Московского региона, Воронежской, Орловской, Ярославской, Ростовской, Липецкой, Калужской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

В общей сложности за указанный промежуток времени сбили 151 БПЛА над территорией России.

Ранее режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области утром 16 июня.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше