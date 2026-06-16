БПЛА сбили над Нижегородской областью днем 16 июня

Силы ПВО сбили БПЛА над территорией Нижегородской области 16 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
БПЛА перехватили в период с 7:00 до 14:00 дежурными средствами ПВО. Помимо Нижегородской области, украинские беспилотники самолетного типа сбили также над территориями Владимирской, Белгородской, Тульской, Краснодарского края, Смоленской, Брянской, Рязанской, Курской, Московского региона, Воронежской, Орловской, Ярославской, Ростовской, Липецкой, Калужской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
В общей сложности за указанный промежуток времени сбили 151 БПЛА над территорией России.
Ранее режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области утром 16 июня.