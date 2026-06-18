Обвиняемой в распространении порно Шурыгиной запретили пользоваться интернетом

Диана Шурыгина (после замужества — Шлянина) — российская блогерша из Ульяновска, получившая широкую известность в 2017 году после участия в ток-шоу, где она, будучи 16-летней, обвинила знакомого Сергея Семёнова в изнасиловании. Эта история вызвала огромный общественный резонанс, разделив аудиторию, а её фразы, например «на донышке», стали интернет-мемами. Впоследствии Шурыгина пыталась монетизировать хайп, записав музыкальный клип и запустив стримы, но со временем исчезла из медиаполя.