Тигр-людоед растерзал мужчину и женщину в Индии за два дня

Ранее сообщалось, что в индийском штате Одиша тигр напал на жителя деревни Басантпур рядом с заповедником Симилипал. Мужчина ушёл в лес за кормом для коз и не вернулся домой. Утром местные жители нашли в чаще его останки, а полиция позже подтвердила личность погибшего. По предварительным данным, тигр утащил мужчину глубже в лес и частично съел его. Власти начали расследование, а семье погибшего пообещали компенсацию.