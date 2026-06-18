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Две жительницы Прикамья осуждены за разбойное нападение

Они признаны виновными в разбое с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Полиция Пермского края сообщает о вынесении двум женщинам приговора за разбойное нападение.

В Губахе суд вынес решение по делу двух жительницам Гремячинска 1982 и 1990 годов рождения. Их признали виновными в разбое с применением ножа.

В мае 2025 года женщины избили 37-летнюю жительницу Гремячинска. Конфликт случился после вечеринки на квартире, когда её хозяин уснул. Старшая фигурантка дела потребовала у жертвы 5 тысяч рублей. После отказа она ножом нанесла пострадавшей порез в области шеи и потребовала добыть деньги у мужа под вымышленным предлогом.

Когда от мужчины получить деньги не удалось, жертве велели снять золотые кольца с пальцев, пригрозив их отрезать в случае отказа. Когда потерпевшая отдала кольца, вторая фигурантка дела нанесла ей удары руками и ногами по лицу. Впоследствии жертве удалось сбежать из квартиры и обратиться в полицию.

За причинение телесных повреждений и ущерба на сумму 14 тысяч рублей суд приговорил гражданку 1982 года рождения к 1 году 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Сообщницу осудили на полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Ранее в Прикамье сотрудники ГИБДД задержали мужчину, угрожавшего продавцу ножом.