Две жительницы Прикамья осуждены за разбойное нападение

В мае 2025 года женщины избили 37-летнюю жительницу Гремячинска. Конфликт случился после вечеринки на квартире, когда её хозяин уснул. Старшая фигурантка дела потребовала у жертвы 5 тысяч рублей. После отказа она ножом нанесла пострадавшей порез в области шеи и потребовала добыть деньги у мужа под вымышленным предлогом.