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На побережье в Турции обнаружен неопознанный БПЛА

Неустановленный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был обнаружен на побережье Черного моря в турецкой провинции Бартын. Как сообщает газета Sözçu, дрон нашли на пляже Чакраз в районе Амасра после того, как его вынесло на берег волнами.

Источник: Anton Etmanov/CC0

Местные жители проинформировали о находке экстренные службы. На место происшествия прибыли следственная группа жандармерии и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств. В настоящее время специалисты устанавливают происхождение беспилотника.

«После поступления сообщения на место были направлены сотрудники жандармерии и саперы. Обнаруженный беспилотник взят под охрану для дальнейшего изучения», — отмечается в публикации.

Ранее на побережье Черного моря в Турции уже находили боевой дрон. Тогда правоохранители эвакуировали пляж Каписуюй в провинции Бартын и приняли необходимые меры безопасности.

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