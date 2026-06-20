На побережье в Турции обнаружен неопознанный БПЛА

Местные жители проинформировали о находке экстренные службы. На место происшествия прибыли следственная группа жандармерии и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств. В настоящее время специалисты устанавливают происхождение беспилотника.
«После поступления сообщения на место были направлены сотрудники жандармерии и саперы. Обнаруженный беспилотник взят под охрану для дальнейшего изучения», — отмечается в публикации.
Ранее на побережье Черного моря в Турции уже находили боевой дрон. Тогда правоохранители эвакуировали пляж Каписуюй в провинции Бартын и приняли необходимые меры безопасности.