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Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 19 БПЛА, летевших на столицу

Сбито еще пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. В общей сложности это уже 19-й ликвидированный БПЛА. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сбито еще пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. В общей сложности это уже 19-й ликвидированный БПЛА. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Системой ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава Москвы в своем канале в мессенджере МАКС.

17 июня губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что мирный житель погиб при ударе украинского беспилотника по АЗС в городе Обояни. Также два человека получили акубаротравму и осколочные ранения, им окажут медицинскую помощь.

14 июня один человек погиб, еще девять пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины по многоэтажному дому в Орле. Днем ранее один человек погиб, трое пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Темрюкский район Краснодарского края. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

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