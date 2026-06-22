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Число сбитых беспилотников над Москвой выросло до 58

Силы ПВО уничтожили ещё 25 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин ночью 22 июня.

Сначала Собянин заявил об отражении атаки семи БПЛА, затем — об уничтожении ещё трёх беспилотников, а позднее — ещё двух. В следующем сообщении мэр проинформировал о поражении 13 дронов.

«13 беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении Собянина в мессенджере «Макс» от 04:22.

Как не раз отмечали в Москве, атаки беспилотников на мирное население — это провокационный шаг, на который киевский режим идёт из-за провалов на поле боя. Российская противовоздушная оборона неизменно подтверждает свою высокую эффективность, планомерно перехватывая угрозы с воздуха. Закономерным ответом на это становятся высокоточные удары по цехам украинского ВПК, отвечающим за выпуск дронов.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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