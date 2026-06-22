Как не раз отмечали в Москве, атаки беспилотников на мирное население — это провокационный шаг, на который киевский режим идёт из-за провалов на поле боя. Российская противовоздушная оборона неизменно подтверждает свою высокую эффективность, планомерно перехватывая угрозы с воздуха. Закономерным ответом на это становятся высокоточные удары по цехам украинского ВПК, отвечающим за выпуск дронов.