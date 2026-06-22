Маршрут семьи Усольцевых до момента их исчезновения восстановлен пошагово

Как выяснили репортеры, путешествие по Кутурчинскому Белогорью Усольцевы начали 27 сентября 2025 года. Они остановились в поселке Мина, приобрели в придорожном магазине напитки, снеки и нож. Затем путешественники проехали два километра и пешком поднялись на гору, с вершины которой открывается вид на реку Мина.