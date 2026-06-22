Маршрут семьи Усольцевых до момента их исчезновения восстановлен пошагово

Журналисты издания aif.ru пошагово восстановили маршрут пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых до момента их исчезновения.
Как выяснили репортеры, путешествие по Кутурчинскому Белогорью Усольцевы начали 27 сентября 2025 года. Они остановились в поселке Мина, приобрели в придорожном магазине напитки, снеки и нож. Затем путешественники проехали два километра и пешком поднялись на гору, с вершины которой открывается вид на реку Мина.
Спустившись, Усольцевы проехали еще шесть километров до поселка Кутурчин, где заселились на турбазу «Геосфера». Она популярна среди любителей экстремального туризма.
На следующий день, 28 сентября, семья покинула турбазу. Свой автомобиль они оставили на окраине поселка и направились на восхождение к одной из скал и «Камню желаний». Далее их следы обрываются.
Выдвигались различные версии исчезновения семьи, однако Следственный комитет считает единственной наиболее вероятной причиной пропажи несчастный случай.
Проведены несколько этапов поисковой операции, однако следов Усольцевых обнаружить так и не удалось.