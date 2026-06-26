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Собянин сообщил об уничтожении уже 18 летевших на Москву беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 26 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было уничтожено еще пять беспилотников (БПЛА). В общей сложности это уже 18-й ликвидированный БПЛА.

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 26 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было уничтожено еще пять беспилотников (БПЛА). В общей сложности это уже 18-й ликвидированный БПЛА.

— Пять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал мэр в своем канале в МАКС.

В ночь с 23 на 24 июня отечественные силы ПВО сбили 323 дрона ВСУ над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской областей и другими регионами страны.

24 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на регион погибли два человека и еще два пострадали. При этом критических повреждений промышленной инфраструктуры в регионе не зафиксировали.

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