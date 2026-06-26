Собянин сообщил об уничтожении уже 33 летевших на Москву беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три беспилотник (БПЛА) на подлете к столице. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Еще три беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в МАКС.
Так, общее число сбитых дронов достигло 33.
В период с 07:00 до 20:00 24 июня российские силы ПВО сбили 245 украинских дронов над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской областями и другими регионами страны.
В ночь с 23 на 24 июня отечественные силы ПВО сбили 323 дрона ВСУ над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской областей и другими регионами страны.