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Жительница Хабаровского края осуждена за призывы к экстремизму

Телефон конфискован в доход государства.

Источник: Хабаровский край сегодня

В районе имени Лазо за экстремистские комментарии в интернете осуждена 40-летняя жительница поселка Хор, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как установил суд, в январе она разместила комментарий с призывами к экстремизму и высказывания, унижающие достоинство граждан по национальному признаку.

— Суд признал подсудимую виновной в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно. Телефон, который использовался при совершении преступления, конфискован и обращен в доход государства, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Напомним, ранее хабаровчанку оштрафовали за сатанизм.