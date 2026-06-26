Жительница Хабаровского края осуждена за призывы к экстремизму

— Суд признал подсудимую виновной в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно. Телефон, который использовался при совершении преступления, конфискован и обращен в доход государства, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.