Жительница Хабаровского края осуждена за призывы к экстремизму

В районе имени Лазо за экстремистские комментарии в интернете осуждена 40-летняя жительница поселка Хор, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как установил суд, в январе она разместила комментарий с призывами к экстремизму и высказывания, унижающие достоинство граждан по национальному признаку.
— Суд признал подсудимую виновной в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно. Телефон, который использовался при совершении преступления, конфискован и обращен в доход государства, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Напомним, ранее хабаровчанку оштрафовали за сатанизм.