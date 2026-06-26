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Мексика направила в Венесуэлу более 260 спасателей

Мехико также предоставит Боливарианской Республике почти 11 тонн медикаментов.

МЕХИКО, 26 июня. /ТАСС/. Власти Мексики по поручению президента страны Клаудии Шейнбаум направили два самолета со спасателями и гуманитарным грузом в Венесуэлу, пострадавшую от землетрясения 24 июня. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел и Министерства национальной обороны Мексики.

«В соответствии с указаниями президента Клаудии Шейнбаум, в Венесуэлу вылетели два самолета стратегической транспортной авиации», — отмечается в документе. В состав направленной группы вошел 261 военнослужащий, среди них медики и специалисты по поисково-спасательным работам, а также 18 специально обученных собак для поиска людей под завалами. Самолеты перевозят 4,4 тонны инструментов и оборудования, а также 2,7 тонны медицинских средств.

Ожидается, что в ближайшие часы с мексиканской авиабазы Санта-Лусия также вылетит военно-транспортный самолет C-130 Hercules, который доставит еще 8 тонн медикаментов и 4 тонны спасательного снаряжения. Правительство Мексики подчеркнуло, что после прибытия специалистов в Венесуэлу и первых контактов с местными властями будет проведена оценка необходимости усиления мексиканского контингента.

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