Ветер до 137 км/ч: в Новой Зеландии сорваны авиарейсы и паромы

Сильный шторм и ураганные порывы ветра стали причиной массовых отмен авиарейсов в Новой Зеландии. Как сообщает Radio New Zealand со ссылкой на официальные данные, в стране отменены более 100 рейсов, а транспортная система в ряде регионов оказалась серьезно нарушена.
Наиболее тяжелая ситуация сложилась в районе столицы Веллингтона, где из-за непогоды остановлены внутренние и международные авиаперелеты, а также приостановлено паромное сообщение через пролив Кука. Одновременно фиксируются перебои на дорогах, включая закрытие трасс на Южном острове.
Государственная метеорологическая служба MetService сообщила, что порывы ветра в отдельных районах достигают 120−137 км/ч. Стихия привела к падению деревьев, повреждению крыш зданий и линий электропередачи.
Энергетические компании отмечают масштабные отключения: без электричества остались тысячи потребителей в регионах Веллингтона и Таранаки. Власти призвали жителей избегать поездок без необходимости и не приближаться к оборванным проводам.
По прогнозам синоптиков, сложные погодные условия сильный ветер, дожди и снег сохранятся до конца суток, после чего ожидается постепенное улучшение ситуации.
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