Ветер до 137 км/ч: в Новой Зеландии сорваны авиарейсы и паромы

Сильный шторм и ураганные порывы ветра стали причиной массовых отмен авиарейсов в Новой Зеландии. Как сообщает Radio New Zealand со ссылкой на официальные данные, в стране отменены более 100 рейсов, а транспортная система в ряде регионов оказалась серьезно нарушена.