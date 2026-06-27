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Сейсмологи сообщили о землетрясении в Пакистане

Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано в Пакистане.

Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано в Пакистане. Об этом информирует Европейско‑средиземноморский сейсмологический центр.

По данным специалистов, эпицентр находился примерно в 91 километре к северо‑западу от Дера‑Гази‑Хана. Очаг располагался на глубине 35 километров.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Сейсмологи продолжают наблюдение за ситуацией, чтобы оценить возможные повторные толчки и влияние землетрясения на близлежащие населённые пункты.

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