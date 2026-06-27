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Четверо детей погибли от жары в запертых машинах во Франции

Во Франции произошла серия трагических инцидентов, связанных с аномальной жарой.

Во Франции произошла серия трагических инцидентов, связанных с аномальной жарой. За неделю погибли четыре ребёнка. Трое из них скончались, оказавшись запертыми в автомобилях. Ещё 55 человек утонули, пытаясь спастись от зноя, сообщает The Guardian.

В Марселе 18-месячный ребёнок поступил в отделение неотложной помощи с гипертермией и скончался в начале недели. Его нашли в машине. В пригороде Парижа трёхлетний мальчик, играя, забрался в автомобиль и не смог выбраться из-за блокировки дверей.

Также тела двухлетнего и четырёхлетнего детей обнаружили в семейной машине на парковке жилого комплекса. Точные обстоятельства их гибели устанавливаются.

Все случаи произошли на фоне аномальной жары, установившейся во Франции. Власти призывают граждан проявлять особую осторожность и не оставлять детей без присмотра в автомобилях. Данные о других пострадавших не поступали.