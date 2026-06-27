Четверо детей погибли от жары в запертых машинах во Франции

В Марселе 18-месячный ребёнок поступил в отделение неотложной помощи с гипертермией и скончался в начале недели. Его нашли в машине. В пригороде Парижа трёхлетний мальчик, играя, забрался в автомобиль и не смог выбраться из-за блокировки дверей.