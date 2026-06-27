Ребенок погиб после падения из окна на северо-востоке Москвы

16 июня в СМИ сообщили, что в центре для детей-сирот в городе Колпине, который находится в составе Санкт-Петербурга, один из воспитанников выпал из окна. Перед этим подростки отмечали окончание девятого класса, выпивая алкоголь. Уточняется, что подростка доставили в больницу.