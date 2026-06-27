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Ребенок погиб после падения из окна на северо-востоке Москвы

Пятилетний ребенок погиб после падения из окна жилого дома на северо-востоке Москвы. Трагедия произошла на улице Абрамцевской.

Пятилетний ребенок погиб после падения из окна жилого дома на северо-востоке Москвы. Трагедия произошла на улице Абрамцевской.

По предварительным данным, девочка выпала из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже. От полученных травм она скончалась.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Прокуратура проведет проверку.

16 июня в СМИ сообщили, что в центре для детей-сирот в городе Колпине, который находится в составе Санкт-Петербурга, один из воспитанников выпал из окна. Перед этим подростки отмечали окончание девятого класса, выпивая алкоголь. Уточняется, что подростка доставили в больницу.

Ранее семилетняя девочка выпала из окна второго этажа дома на Чертановской улице в Москве. По данным журналистов, ребенок вывалился из окна, когда полез за котом.