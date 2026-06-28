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Глава УАВЭ Игнатьев: Киев ждут ограничения в подачи энергии

Глава УАВЭ Станислав Игнатьев предупредил о необратимой ситуации с энергетикой в Киеве из-за жары.

Источник: Аргументы и факты

Эксперты предупредили о серьёзных проблемах в энергетической системе Киева на фоне аномальной жары. По словам главы совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислава Игнатьева, ситуация достигла критической стадии и может привести к масштабным ограничениям электроснабжения.

Специалист отметил, что из-за резкого роста потребления уже фиксировались перегрузки оборудования на левом берегу столицы. По его словам, повышенная нагрузка на подстанции привела к отключениям, а дальнейшее сохранение жары лишь усиливает риски для энергосистемы.

Игнатьев также предупредил, что бытовых потребителей могут ожидать отключения электроэнергии продолжительностью до нескольких часов в вечернее время. Он пояснил, что существенную нагрузку создаёт массовое использование кондиционеров, которые заметно увеличивают общее энергопотребление по стране.

Ранее сообщалось, что власти Литвы в ближайшее время направят дополнительные 4 млн евро на установку солнечных электростанций и систем накопления энергии в детсадах, больницах, школах и других учреждениях на Украине.

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