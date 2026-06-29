Starhit: Актрису Екатерину Волкову госпитализировали с осложнением

— Сейчас артистка чувствует себя плохо, ее и до этого мучили сильная слабость и недомогание. Несмотря на это, она продолжала работать, однако такая нагрузка, по всей видимости, лишь усугубила ситуацию. Сколько времени Волковой предстоит провести в больнице на этот раз, пока неизвестно, — передает портал.