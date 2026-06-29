В Прикамье ущерб от кибермошенничества снизился с начала года на 35%

Еще более резкий спад наметился в объеме подозрительных финансовых операций по банковским картам. Сокращение составило 83% — с 8,8 млрд до 1,5 млрд руб. Объем подозрительных платежей по счетам несовершеннолетних сократился на 97% — с 1 млрд до 40 млн руб. Число вовлеченных в незаконные финансовые операции подростков стало меньше на 87%.