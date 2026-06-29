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В Прикамье ущерб от кибермошенничества снизился с начала года на 35%

Еще большее снижение показал объем подозрительных финансовых операций.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае за пять первых месяце года резко сократилось количество преступлений с использованием сети Интернет, вредоносного программного обеспечения и сетей связи. Отмечено снижение кибермошенничества с целью кражи личных данных или денег, а также объема подозрительных финансовых операций.

В Прикамье правоохранительные органы с начала года зарегистрировали 3882 IT-преступлений, аналогичный период прошлого года — около 5 800 случаев. Нанесенный материальный ущерб жителям региона снизился с 1 млрд 208 млн до 940,6 млн руб.

Киберпреступления предотвратили в отношении 2537. Объем возможного ущерба составил 1,3 млрд руб.

Еще более резкий спад наметился в объеме подозрительных финансовых операций по банковским картам. Сокращение составило 83% — с 8,8 млрд до 1,5 млрд руб. Объем подозрительных платежей по счетам несовершеннолетних сократился на 97% — с 1 млрд до 40 млн руб. Число вовлеченных в незаконные финансовые операции подростков стало меньше на 87%.

«Добиться устойчивого снижения основных показателей удалось благодаря совместной комплексной работе правоохранительных органов, Банка России, органов власти, образовательных организаций и общественных объединений», — отметили в краевом Минтербезе.

В ведомстве предупредили, что снижение показателей не является поводом для расслабления. Мошенники постоянно меняют схемы обмана. При любых сомнениях необходимо обращаться в банк или полицию по официальным каналам связи.