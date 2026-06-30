Появились подробности гибели малыша после падения из окна в Омске

25 июня в Омске произошла очередная трагедия с маленьким ребёнком. В половине одиннадцатого утра со второго этажа пятиэтажки выпал мальчик. Спустя сутки он скончался в реанимации. Травма головы не позволила врачам спасти ребёнка. 12 июля ему могло исполниться 2 годика.
Корреспондент omsk.aif.ru выяснил, что трагедия произошла на глазах соседа, который увидел произошедшее со своего балкона.
В квартире находились родители, которые в момент падения ребёнка спали, и старшая девочка. Малыш остался без присмотра, забрался на подоконник и опёрся на москитную сетку.