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В СК рассказали о подозреваемом в изнасиловании и убийстве школьницы в Кемерове

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 12-летней школьницы в Кемерове отсидел в колонии 20 лет и освободился всего месяц назад.

Источник: Комсомольская правда

В следкоме раскрыли новые подробности о подозреваемом в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки в Кемерове. Об этом сообщает издание VSE42.Ru.

По данным источника редакции, мужчине 54 года. Он провел в тюрьме последние 20 лет без перерыва, отбывая срок за тяжкие преступления: убийство, разбой и насильственные действия в отношении несовершеннолетнего. Подозреваемый вышел на свободу всего месяц назад. При этом условно-досрочного освобождения у него не было.

Напомним, тело пропавшей 12-летней девочки нашли на кладбище в Кировском районе Кемерова. Следствие по делу взял под личный контроль глава СК России.

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