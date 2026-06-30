В СК рассказали о подозреваемом в изнасиловании и убийстве школьницы в Кемерове

По данным источника редакции, мужчине 54 года. Он провел в тюрьме последние 20 лет без перерыва, отбывая срок за тяжкие преступления: убийство, разбой и насильственные действия в отношении несовершеннолетнего. Подозреваемый вышел на свободу всего месяц назад. При этом условно-досрочного освобождения у него не было.