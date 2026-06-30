27 июня в Ачинске пропали мать с пятилетней дочерью — они ушли из дома, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. В дежурную часть полиции обратился глава семейства.
По его словам, супруга не в первый раз исчезает подобным образом, однако раньше он никогда не заявлял об этом. Пропавшая и ребенок могут находиться в Красноярске (район Мясокомбината).
Волонтеры просят местных жителей посмотреть записи авторегистраторов и камер видеонаблюдения, установленных на домах. Дата: с 27 по 30 июня 2026 года включительно. Особое внимание: улица Калинина, Норильская и Громовцев (от Калинина, 175 до СНТ «Лужок»).
Приметы женщины: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, темные длинные волосы. Была одета как на фото: голубая ветровка, белые брюки, светлая обувь.
Если вы видели маму с ребенком, сообщите об этом в полицию по телефонам: 8 (39151) 97−002 или 102 (с мобильного).
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