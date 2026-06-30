Прибило к берегу. Пропавшую с мужем на сплаве туристку нашли мёртвой

Отправилась на сплав по таёжной реке вместе с гражданским мужем и не вернулась. В Красноярском крае, недалеко от места, где в сентябре 2025 года загадочно пропала семья Усольцевых, на реке Агул обнаружили тело женщины.
Что послужило причиной смерти и где мужчина, который плыл с погибшей в одной лодке? Подробности выяснял корреспондент krsk.aif.ru.
Перевёрнутые лодки и тело.
30 июня специалисты поисково-спасательного отряда, осуществлявшие по заявке сотрудников полиции повторные поиски пары, пропавшей во время сплава по реке, обнаружили перевёрнутые лодки и тело женщины.
Как рассказала нашему корреспонденту сотрудница пресс-службы Следственного комитета Анастасия Дядечкина, по предварительным данным, туристка утонула — точную причину смерти предстоит выяснить судмедэкспертам. На место происшествия уже выехал следователь, но из-за плохой связи детали, которые ему удастся выяснить, станут известны позже.
«45-летнюю погибшую нашли в нескольких километрах от деревни Агул Ирбейского района, возле которой их с мужем видели последний раз. Тело обнаружили в заломе реки Агул — месте, где из-за большого количества брёвен образовалась плотина», — пишет Shot.
Что стало с сожителем погибшей, пока неизвестно: поиски мужчины продолжаются. По неподтверждённым данным из социальных сетей, мужчина был заядлым рыбаком и периодически проводил время на воде.
Следственный комитет проводит процессуальную проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшей трагедии.
«С водой не шутят».
Речные сплавы — весьма популярный вариант досуга среди жителей Красноярского края. Но водные путешествия по Агулу, судя по выдаче поисковиков, большим спросом не пользуются. Прогулки предлагают в основном по одной из соседних рек — Мане. Представители нескольких турфирм подтверждают: сплавы по Агулу они не проводят, и даже инструкторы не бывали на этой реке.
И всё же, как рассказывают местные жители, отдыхать на Агул приезжают: места красивейшие, тихие, с завораживающей природой.
«Сама по себе река добрая, спокойная, живописная — поэтому туда и едут отдыхать — и если адекватно на ней находиться, никаких недоразумений не будет, — рассказал нашему корреспонденту Андрей, у которого в тех местах находится дача. — Есть и заломы, где сильно бьёт течение. Речка хорошая, но на любом водоёме нужно быть аккуратным. Сейчас, после половодья, вода большая, мощная. Есть участки, где упавшие деревья с годами скапливаются у берегов. Кто имеет опыт сплавов, просто обходит эти места и идёт дальше. Возможно, в данном случае какие-то обстоятельства сложились так, что всё закончилось трагедией. Повторюсь, с водой не шутят, на любой реке нужно вести себя предельно осторожно».
Судя по фото, предоставленным следователями, часть реки Агул, где обнаружили тело женщины, утопает в зарослях деревьев.
Сильного течения на этом участке не наблюдается.
В некоторых местах к берегу прибиты поваленные деревья без коры. Видны и небольшие лодки, в которых, судя по всему, плыли мужчина и женщина. Ранее сообщалось, что в одной из них люди находились сами, в другой везли вещи.
Участившиеся трагедии.
В последние несколько дней в трагедии на воде происходят практически ежедневно.
На протекающей недалеко от Агула реке Мана ищут мужчину 1987 года рождения, выпавшего из лодки. Спасатели обследовали уже около 40 километров береговой линии и 10 километров дна реки с помощью эхолота. Пока поиски результатов не дали.
Несчастье случилось и с отдыхавшей на одной из рек семейной парой. Сильный ветер снёс лодку супругов с курса, судно наткнулось на затопленное дерево и перевернулось. Женщину, которой удалось удержаться за дерево, спасли проплывающие мимо туристы. Мужчина не выжил. Известно, что семья ранее неоднократно отдыхала на воде и имеет опыт сплавов.
Пара, пропавшая на Агуле, начала свой водный поход 19 июня. Закончиться он должен был 26 числа — в назначенный срок сожители не вернулись и не вышли на связь с родственниками. Обеспокоенный брат мужчины обратился в полицию — и вскоре тело женщины было найдено.
Krsk.aif.ru следит за развитием событий и сообщит о новых подробностях поисков мужчины, как только они станут известны.