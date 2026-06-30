Прибило к берегу. Пропавшую с мужем на сплаве туристку нашли мёртвой

«Сама по себе река добрая, спокойная, живописная — поэтому туда и едут отдыхать — и если адекватно на ней находиться, никаких недоразумений не будет, — рассказал нашему корреспонденту Андрей, у которого в тех местах находится дача. — Есть и заломы, где сильно бьёт течение. Речка хорошая, но на любом водоёме нужно быть аккуратным. Сейчас, после половодья, вода большая, мощная. Есть участки, где упавшие деревья с годами скапливаются у берегов. Кто имеет опыт сплавов, просто обходит эти места и идёт дальше. Возможно, в данном случае какие-то обстоятельства сложились так, что всё закончилось трагедией. Повторюсь, с водой не шутят, на любой реке нужно вести себя предельно осторожно».