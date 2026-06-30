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Россиянка попала в психбольницу в Таиланде из-за кражи собачьего корма

Женщина вела себя агрессивно в полицейском участке в Пхукете.

Источник: Аргументы и факты

Правоохранители задержали 31-летнюю бездомную россиянку, которая пробралась в храм на Пхукете, чтобы похитить собачий корм у настоятеля, сообщается в группе для русскоязычных жителей королевства.

Сообщается, что женщина прибыла из Новороссийска в Таиланд в ноябре 2025 года. Сначала она снимала номер в гостинице, но у нее закончились деньги и она стала бездомной. Тогда она поселилась в одном из местных ресторанчиков, но ее поведение пугало гостей и персонал. Спустя некоторое время ее выгнали из ресторана. После четырех дней на улице однажды ночью она пробралась на территорию храма Ват Саванг Аром. В доме настоятеля она залезла в его сумку и хотела убежать, прихватив с собой корм для собак.

Однако ее задержали, обвинив в покушении на кражу и незаконном проникновении в жилье. Женщину доставили в участок, однако из-за агрессивного и неадекватного поведения ее отправили в психиатрическое отделение госпиталя Вачира. Волонтеры связались со знакомыми и родными россиянки, которые находятся за пределами страны.

Ранее сообщалось, что российский турист был найден мертвым в своем номере в одном из отелей на острове Пхукет в Таиланде.