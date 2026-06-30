Россиянка попала в психбольницу в Таиланде из-за кражи собачьего корма

Сообщается, что женщина прибыла из Новороссийска в Таиланд в ноябре 2025 года. Сначала она снимала номер в гостинице, но у нее закончились деньги и она стала бездомной. Тогда она поселилась в одном из местных ресторанчиков, но ее поведение пугало гостей и персонал. Спустя некоторое время ее выгнали из ресторана. После четырех дней на улице однажды ночью она пробралась на территорию храма Ват Саванг Аром. В доме настоятеля она залезла в его сумку и хотела убежать, прихватив с собой корм для собак.