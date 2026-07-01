Люлька со строителями сорвалась с высоты шестого этажа в Уфе, двое погибли

— По предварительным данным, утром 1 июля 2026 года при выполнении работ в строящемся многоквартирном жилом доме по улице Ахметова в микрорайоне «Затон» произошло падение строительной люльки с находящимися в ней рабочими с высоты шестого этажа. От полученных телесных повреждений двое мужчин скончались, — говорится в публикации.