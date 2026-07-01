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Люлька со строителями сорвалась с высоты шестого этажа в Уфе, двое погибли

Двое рабочих погибли в Уфе при падении люльки с высоты шестого этажа строящегося дома в Уфе. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии.

Двое рабочих погибли в Уфе при падении люльки с высоты шестого этажа строящегося дома в Уфе. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии.

— По предварительным данным, утром 1 июля 2026 года при выполнении работ в строящемся многоквартирном жилом доме по улице Ахметова в микрорайоне «Затон» произошло падение строительной люльки с находящимися в ней рабочими с высоты шестого этажа. От полученных телесных повреждений двое мужчин скончались, — говорится в публикации.

Сотрудники СК организовали проверку.

1 июня иностранец, работавший на стройке на 2-й Магистральной улице в центре столицы, разбился насмерть после падения с высоты. Мужчине было 24 года. Он скончался до прибытия скорой помощи.

До этого молодой человек, работавший на стройке в поселении Михайлово-Ярцевское в Новой Москве, погиб после падения с высоты на объекте. Мужчиной оказался 18-летний мигрант.