Хабаровчанка отправится на 14 лет в колонию за госизмену и диверсию

Двадцатилетняя хабаровчанка признана виновной в госизмене и совершении диверсии. Она отправится в колонию общего режима на 14 лет.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края, установлено, что злоумышленница с мая по июнь 2025-го поджигала оборудование на объектах транспортной инфраструктуры и средств связи. Обвиняемая полностью признала вину и сотрудничала со следствием.
Помимо длительного срока заключения суд назначил ей штраф 50 тысяч рублей. Также с нее взыскана сумма материального ущерба, причиненного предприятию. Конфискованы деньги и криптовалюта, полученные преступным путем.
Приговор в законную силу не вступил.