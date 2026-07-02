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Хабаровчанка отправится на 14 лет в колонию за госизмену и диверсию

Двадцатилетняя хабаровчанка признана виновной в госизмене и совершении диверсии. Она отправится в колонию общего режима на 14 лет.

Двадцатилетняя хабаровчанка признана виновной в госизмене и совершении диверсии. Она отправится в колонию общего режима на 14 лет.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края, установлено, что злоумышленница с мая по июнь 2025-го поджигала оборудование на объектах транспортной инфраструктуры и средств связи. Обвиняемая полностью признала вину и сотрудничала со следствием.

Помимо длительного срока заключения суд назначил ей штраф 50 тысяч рублей. Также с нее взыскана сумма материального ущерба, причиненного предприятию. Конфискованы деньги и криптовалюта, полученные преступным путем.

Приговор в законную силу не вступил.