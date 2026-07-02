Хабаровчанка отправится на 14 лет в колонию за госизмену и диверсию

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края, установлено, что злоумышленница с мая по июнь 2025-го поджигала оборудование на объектах транспортной инфраструктуры и средств связи. Обвиняемая полностью признала вину и сотрудничала со следствием.