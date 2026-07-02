Казахстанку привезли из России для отбывания наказания

Находясь под пробационным контролем, в марте 2025 года осуждённая самовольно уклонилась от отбывания наказания. В связи с этим неотбытый остаток срока — 1 год 4 месяца 7 дней — был заменён лишением свободы, а сама она объявлена в розыск.