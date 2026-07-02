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Казахстанку привезли из России для отбывания наказания

Экстрадирована гражданка Казахстана, скрывавшаяся от исполнения приговора, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Источник: Nur.kz

Генеральная прокуратура Республики Казахстан обеспечила экстрадицию осуждённой гражданки из Российской Федерации для отбывания наказания по вступившему в законную силу приговору суда.

Приговором суда района имени Алихана Бокейхана города Караганды от 10 мая 2024 года женщина была признана виновной в групповом разбойном нападении с применением насилия и краже чужого имущества. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года.

Находясь под пробационным контролем, в марте 2025 года осуждённая самовольно уклонилась от отбывания наказания. В связи с этим неотбытый остаток срока — 1 год 4 месяца 7 дней — был заменён лишением свободы, а сама она объявлена в розыск.

В ноябре 2025 года осуждённая была задержана на территории России. По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан она экстрадирована на родину.

В настоящее время осуждённая помещена в следственный изолятор для дальнейшего отбывания наказания.