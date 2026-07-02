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В Челябинске двое мужчин осуждены за контрабанду стероидов на 16 кг

Подсудимые в составе организованной группы покупали за границей анаболические стероиды.

Суд в Челябинске вынес приговор двум фигурантам — жителю Белгородской области и жителю Челябинска. Их признали виновными в контрабанде сильнодействующих веществ, незаконном обороте стероидов, а также в краже. Об этом сообщает прокуратура региона.

Как установило следствие, с января 2023 по май 2024 года подсудимые в составе организованной группы покупали за границей анаболические стероиды, гормоны роста и тестостерон, а затем сбывали их в России. Правоохранители изъяли из оборота около 16 кг запрещённых средств. У одного из фигурантов в доме в Белгородской области нашли более 2,7 млн рублей — доход от преступной деятельности.

Помимо этого, челябинец, работая таксистом, в марте 2024 года обокрал пьяного пассажира, похитив его дорогой смартфон.

Суд с учётом позиции прокуратуры назначил наказание: 11 и 12 лет колонии строгого режима соответственно, а также штрафы — 500 тысяч и 1 миллион рублей.