В Челябинске двое мужчин осуждены за контрабанду стероидов на 16 кг

Как установило следствие, с января 2023 по май 2024 года подсудимые в составе организованной группы покупали за границей анаболические стероиды, гормоны роста и тестостерон, а затем сбывали их в России. Правоохранители изъяли из оборота около 16 кг запрещённых средств. У одного из фигурантов в доме в Белгородской области нашли более 2,7 млн рублей — доход от преступной деятельности.