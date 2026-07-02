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Жителя Иркутской области будут судить за двойное убийство 20-летней давности

Следователи СК по Иркутской области завершили расследование двойного убийства, произошедшего в Ангарске в 2006 году. Обвиняемый — 45-летний местный житель, его дело направлено в суд. Второй фигурант дела скончался, поэтому уголовное преследование в отношении него прекращено.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

В Ангарске перед судом предстанет 45-летний местный житель, обвиняемый в убийстве двух женщин, совершенном в 2006 году. Раскрыть преступление и установить причастных удалось спустя два десятилетия. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области.

Тела двух женщин с признаками насильственной смерти были обнаружены в одной из квартир Ангарска в 2006 году. Тогда раскрыть преступление по горячим следам не удалось, и расследование было приостановлено.

Спустя 20 лет следователям и криминалистам в ходе планомерной работы по раскрытию преступлений прошлых лет удалось выйти на след подозреваемых. Выяснилось, что к убийству причастны двое мужчин. Один из них — ныне 45-летний ангарчанин — в ближайшее время предстанет перед судом. Личность его соучастника также была установлена, однако уголовное дело в отношении него прекращено в связи с его смертью.

В ведомстве подчеркнули, что следствием собрана исчерпывающая доказательная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.