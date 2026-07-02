Жителя Иркутской области будут судить за двойное убийство 20-летней давности

Спустя 20 лет следователям и криминалистам в ходе планомерной работы по раскрытию преступлений прошлых лет удалось выйти на след подозреваемых. Выяснилось, что к убийству причастны двое мужчин. Один из них — ныне 45-летний ангарчанин — в ближайшее время предстанет перед судом. Личность его соучастника также была установлена, однако уголовное дело в отношении него прекращено в связи с его смертью.