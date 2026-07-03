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Mash: Взрыв холодильника проломил стену в доме в одном из поселков Забайкалья

Взрыв холодильника проломил стену в доме в поселке Текстильщиков в Забайкальском крае. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в Telegram-канале Babr Mash.

Взрыв холодильника проломил стену в доме в поселке Текстильщиков в Забайкальском крае. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в Telegram-канале Babr Mash.

Инцидент произошел во время ремонта техники. Ударная волна выдавила внутреннюю перегородку между комнатой и общим коридором. Хозяева квартиры ранений не получили.

На место прибыли специалисты Госжилинспекции и МинЖКХ — они осмотрели дом и не обнаружили видимых повреждений несущих конструкций.

Теперь управляющей компании нужно укрепить стену. Кроме того, Госжилинспекция выдаст УК предостережение для дополнительного обследования здания, уточнили в публикации.

До этого самогонный аппарат взорвался в квартире на столичном Волгоградском проспекте. Пострадал 70-летний пенсионер. Его с ожогами рук доставили в больницу.

Похожий инцидент произошел 7 ноября 2025 года в квартире дома в 3-м микрорайоне города Камышина. Один из трех пострадавших при взрыве самогонного аппарата умер в больнице.