«Пятёрочку» в центре Москвы закрыли на 90 суток из-за крысы и грязи

Сейчас магазин закрыт на ремонт. В компании сообщили, что после устранения нарушений планируют обратиться с просьбой о досрочном возобновлении работы. Решение о приостановке действует на 90 суток, однако сроки могут быть пересмотрены после выполнения всех требований надзорных органов.