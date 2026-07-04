Собянин сообщил об уничтожении уже 13 летевших на Москву беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 4 июля, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было ликвидировано еще семь беспилотников (БПЛА). Общее число сбитых дронов достигло 13.
— Атака семи беспилотников отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится на странице мэра в мессенджере МАКС.
2 июля в Злынковском районе Брянской области украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус, который следовал из Минска в Анапу. По словам врио главы региона Егора Ковальчука, в результате удара два водителя транспорта получили осколочные ранения. Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович уточнил, что пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии.