Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил об уничтожении уже 13 летевших на Москву беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 4 июля, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было ликвидировано еще семь беспилотников (БПЛА). Общее число сбитых дронов достигло 13.

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 4 июля, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было ликвидировано еще семь беспилотников (БПЛА). Общее число сбитых дронов достигло 13.

— Атака семи беспилотников отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится на странице мэра в мессенджере МАКС.

2 июля в Злынковском районе Брянской области украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус, который следовал из Минска в Анапу. По словам врио главы региона Егора Ковальчука, в результате удара два водителя транспорта получили осколочные ранения. Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович уточнил, что пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше