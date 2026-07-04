Собянин сообщил об уничтожении уже 13 летевших на Москву беспилотников

2 июля в Злынковском районе Брянской области украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус, который следовал из Минска в Анапу. По словам врио главы региона Егора Ковальчука, в результате удара два водителя транспорта получили осколочные ранения. Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович уточнил, что пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии.