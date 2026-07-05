Москвич приговорен к 1,5 года колонии и конфискации авто за повторную пьяную езду

«На скамье подсудимых оказался 45-летний житель столицы. Ранее он уже был дважды судим за управление автомобилем в состоянии опьянения, лишен права управления и отбывал наказание в колонии-поселении. После этого мужчина на путь исправления не встал и без прав сел за руль автомобиля Opel Astra. На ул. Исаковского был остановлен сотрудниками ДПС для проверки документов. От прохождения медицинского освидетельствования осужденный отказался», — говорится в сообщении.
Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ») и приговорен к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком, на пять лет. Он взят под стражу в зале суда.
Государственный обвинитель в судебных прениях настаивал на конфискации автомобиля. Как было установлено, автомобиль был оформлен на знакомую осужденного, но все три преступления мужчина совершил именно на этом автомобиле, иномарка фактически ему принадлежит и находится в его постоянном пользовании. Согласившись с позицией обвинения, суд соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ («Конфискация имущества») конфисковал в доход государства автомобиль Opel Astra.