Москвич приговорен к 1,5 года колонии и конфискации авто за повторную пьяную езду

«На скамье подсудимых оказался 45-летний житель столицы. Ранее он уже был дважды судим за управление автомобилем в состоянии опьянения, лишен права управления и отбывал наказание в колонии-поселении. После этого мужчина на путь исправления не встал и без прав сел за руль автомобиля Opel Astra. На ул. Исаковского был остановлен сотрудниками ДПС для проверки документов. От прохождения медицинского освидетельствования осужденный отказался», — говорится в сообщении.