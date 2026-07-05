В Москве задержали устроившего конфликт в метро из-за замечания иностранца

«Сотрудниками Управления внутренних дел на Московском метрополитене в ходе мониторинга сети Интернет выявлена видеозапись, на которой запечатлен конфликт в переходе между станциями “Тургеневская” и “Чистые пруды”. Предварительно установлено, что в ходе перепалки один из участников толкнул сделавшего ему замечание мужчину 1964 года рождения, который упал и получил перелом руки», — говорится в сообщении.
Напавший был задержан на Саларьевской улице, им оказался гражданин африканского государства 1996 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 5 лет.