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В Москве задержали устроившего конфликт в метро из-за замечания иностранца

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Полиция задержала в Москве иностранца за нанесение телесных повреждений мужчине в столичном метрополитене, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудниками Управления внутренних дел на Московском метрополитене в ходе мониторинга сети Интернет выявлена видеозапись, на которой запечатлен конфликт в переходе между станциями “Тургеневская” и “Чистые пруды”. Предварительно установлено, что в ходе перепалки один из участников толкнул сделавшего ему замечание мужчину 1964 года рождения, который упал и получил перелом руки», — говорится в сообщении.

Напавший был задержан на Саларьевской улице, им оказался гражданин африканского государства 1996 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 5 лет.

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