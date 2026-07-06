В Перми окончен поиск 32-летнего мужчины, пропавшего в середине июня

Волонтёры завершили поиски 32-летнего мужчины, который пропал в середине июня, сообщили в поисковом отряде «Регион59-поиск пропавших людей».
Речь идёт о местном жителе, который бесследно пропал 14 июля. Добровольцы не уточняли при каких обстоятельствах произошло исчезновение, однако отмечали, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
В ориентировках было указано, что мужчина ростом около 168 сантиметров и худощавого телосложения, он носит бороду, а на голове у него есть небольшие залысины. Сообщалось, что пропавший был одет в чёрные джины, чёрное худи и тёмные ботинки.
Накануне стало известно, что пермяка нашли живым. Обстоятельства пропажи и обнаружения местного жителя не называются.
Напомним, в Пермском крае организован поиск мужчины с бельмом на правом глазу, который пропал 3 июля.