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Тело найденной в Ачинске пятилетней девочки сильно разложилось из-за жары

Мать погибшей пятилетней девочки в Ачинске может скрываться в другом регионе.

Источник: Комсомольская правда

Тело найденной в Ачинске пятилетней девочки, по предварительной информации, сильно разложилось из-за 30-градусной жары. Следственный комитет по краю подтвердил «КП-Красноярск», что специалисты назначили дополнительные экспертизы — их проводят до 30 дней.

В ведомстве предполагают, что девочка скончалась 27−28 июня. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас эксперты выясняют точную причину смерти ребенка.

Тем временем 32-летнюю Екатерину Намени, мать погибшей, объявили в федеральный розыск. Сотрудники правоохранительных органов считают, что женщина может передвигаться по стране автостопом.

Напомним, что мать с дочерью ушли из дома на улице Красной Звезды в Ачинске еще 27 июня. Первым тревогу забил муж. По его словам, супруга и раньше пропадала, однако он об этом никуда не сообщал.

Накануне, 5 июля, волонтеры наткнулись на ужасающую картину: бездыханное тело маленькой девочки нашли у железнодорожных путей в Ачинске. Мать погибшей находится в статусе пропавшей без вести.

Тем временем в Кузбассе, как пишет VSE42.Ru, известна причина смерти 6-месячной малышки на берегу Томи.