В Киеве объявляли воздушную тревогу в четвертый раз за день

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлялась в Киеве в четвертый раз за день. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Сирены в украинской столице сработали спустя несколько минут после отмены предыдущего предупреждения. Позже тревога была отменена.
Воздушная тревога продолжает действовать в Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях.
В новость внесены изменения (23:24 мск) — добавлена информация об отмене тревоги.
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